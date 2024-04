Sem Aderlan, JP Chermont ganha força e deve receber nova chance como titular do Santos

O garoto JP Chermont deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Santos. Com a ausência de Aderlan, que fraturou o quinto metacarpo da mão esquerda e precisou passar por cirurgia, o lateral é o favorito para ocupar o lado direito da defesa diante do Avaí, nesta sexta-feira, pela Série B.

Sem o titular da posição, o técnico Fábio Carille tem até três opções para a lateral direita: Rodrigo Ferreira, Hayner e Chermont.

Nos últimos jogos, Hayner tem atuado pela esquerda, improvisado, devido à saída de Felipe Jonatan, que rescindiu o contrato com o Peixe e se transferiu ao Fortaleza. Em troca, o Santos recebeu o argentino Gonzalo Escobar.