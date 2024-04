Santos desembarca em Florianópolis para partida contra o Avaí pela Série B

Em compensação, o atacante Alfredo Morelos viajou com o grupo e deve ficar no banco de reservas. O colombiano vive uma situação indefinida no Santos e ficou de fora da estreia, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme.

O embate com o Avaí será o primeiro desafio do Santos fora de casa na Série B do Brasileirão.