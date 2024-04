Palmeiras ficou apenas 12% à frente dos placares na Libertadores-2024

O Palmeiras é o líder indiscutível do grupo F da Libertadores da América - com sete pontos -, mas os três jogos iniciais da competição foram cercados de dificuldades. A prova disso é que o Verdão esteve no comando do placar dessas partidas em apenas 12% do tempo, segundo dados da SofaScore. Mas o principal: não perdeu nenhum dos confrontos.

No último compromisso, o Palmeiras teve uma virada heroica na noite desta quarta-feira diante do Independiente Del Valle, no Equador. Antes, havia buscado o empate contra o San Lorenzo na Argentina e bateu o Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque, após sair atrás do marcador.