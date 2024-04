Yokohama Marinos vence Ulsan Hyundai nos pênaltis e chega à final da Champions da Ásia

Com o resultado, o Yokohama Marinos irá enfrentar o Al Ain na final da competição. O clube dos Emirados Árabes Unidos eliminou o Al-Hilal, equipe de Jorge Jesus e Neymar (lesionado), na semifinal. A decisão será realizada nos dias 11 e 25 de maio.

O Yokohama Marinos retorna a campo neste sábado, às 3h (de Brasília), contra o Cerezo Osaka, no Estádio Yodoko Sakura, pelo Campeonato Japonês. Enquanto o Ulsan Hyundai recebe o Jeju United no próximo domingo, às 4h30, pelo Campeonato Sul-Coreano.

A partida iniciou com pressão do Yokohama Marinos e Asahi Uenaka abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Nam Tae-Hee tentou dominar, a zaga do Ulsan Hyundai falhou e o atacante, que saiu cara a cara com o goleiro, finalizou por cima para balançar as redes.

O time japonês se manteve no ataque e fez o segundo aos 21 minutos. Yan Matheus deu um ótimo passe para Anderson Lopes, que girou e chutou forte rasteiro para marcar.

Aos 30 minutos, Yokohama Marinos fez o terceiro, com golaço de Asahi Uenaka. O atacante recebeu pelo meio, avançou e finalizou no ângulo direito de fora da área.

O Ulsan Hyundai diminuiu aos 35 minutos. Lee Dong-gyeong bateu escanteio forte na primeira trave e Matheus Sales, ex-Palmeiras, cabeceou para o fundo do gol.