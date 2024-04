Vice-presidente do Barcelona garante permanência de Xavi

Vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste confirmou a permanência de Xavi no comando técnico do time. Segundo o jornal espanhol Marca, após reunião na casa de Joan Laporta, presidente do clube catalão, o dirigente explicou que o treinador confia no projeto da equipe.

"Xavi está muito entusiasmado com o projeto. Ele fica por conta do entusiasmo, porque é um Culé (torcedor do Barcelona) e porque gosta de nós. Estou sempre disposto a defender os modelos e acreditar que este treinador nos trará resultados", disse Yuste.

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e possui chances remotas de conquistar o Campeonato Espanhol. Yuste confirmou que Deco, diretor esportivo do clube, está fechado com Xavi, independente da temporada ruim.