Olimpíadas: Valdenice conquista vaga inédita na Canoagem de Velocidade

Valdenice Conceição conquistou hoje (24) a prova do C1 200m no Pré-Olímpico das Américas. Assim, pela primeira vez na história, o Brasil terá um representante na Canoagem de Velocidade feminina nas Olimpíadas.

A atleta terminou no topo após terminar o percurso de 200 mestros em 47s739. Na segunda colocação, com 49s739, ficou a mexicana Manuela Sanchez, com a compatriota Nicol Guzman (49s933) fechando o pódio.

Em 2021, Valdenice não alcançou o índice olímpico e ficou de fora das Olimpíadas de Tóquio. A vaga inédita não foi o primeiro feito dela na canoagem.