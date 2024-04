Técnico Ralf Rangnick confirma contato de Bayern de Munique

"A partir do momento em que o Bayern me diz: queremos você. E então eu teria que me perguntar: é isso que eu quero?", disse.

Apesar do interesse dos bávaros, Ralf Rangnick segue preparação para a Eurocopa no comando da Áustria. O torneio será disputado entre junho e julho, na Alemanha.

Outros três nomes especulados no Bayern de Munique já confirmaram que irão permanecer em suas equipes. Xabi Alonso anunciou que continuará no Bayer Leverkusen na próxima temporada. Unai Emery renovou com o Aston Villa e Julian Nagelsmann também estendeu seu vínculo com a seleção alemã.

Ainda com Thomas Tuchel, o Bayern de Munique entra em campo neste sábado, às 10h30 (de Brasília), contra o Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão.