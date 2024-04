Serginho é inscrito na Série B do Brasileiro e pode estrear pelo Santos

O Santos atualizou a lista de inscritos para a Série B do Campeonato Brasileiro e, na noite desta quarta-feira, incluiu no sistema o meia Serginho, reforço da equipe para a sequência da temporada. O jogador, que veio do Maringá, está à disposição do técnico Fábio Carille para estrear pelo time.

Mais cedo, o meia Miguelito e o zagueiro Samuel, ambos das categorias de base, também foram inscritos no torneio. Sendo assim, o clube atingiu 36 nomes já registrados na Segunda Divisão do futebol nacional.

Do plantel atual, o zagueiro Zabala e o volante Alison seguem fora da lista. Os clubes da Série B podem inscrever até 50 jogadores na competição até o dia 9 de setembro. Até duas mudanças são permitidas até 20 de setembro, visando a janela de transferências do meio do ano.