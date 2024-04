Pressão aumenta, mas diretoria do Corinthians ainda não cogita demitir António Oliveira

O técnico António Oliveira não corre risco, nesse momento, de ser demitido do Corinthians. O treinador e a comissão técnica sabem, no entanto, que a pressão está aumentando e que o jogo de domingo, contra o Fluminense, pode ter peso importante na avaliação da diretoria.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, internamente, não há uma pressão direcionada para António. Por outro lado, a própria comissão sabe que a paciência pode não durar tanto tempo caso o time não responda em campo.

António Oliveira e companhia, inclusive, já chegaram ao clube sabendo que precisariam de resultados para ter vida longa no Corinthians. Quando a comissão assumiu o comando da equipe, o time vinha de cinco derrotas cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista, flertando com a zona de rebaixamento.