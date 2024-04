Paulinho faz cobrança forte após derrota do Corinthians para Argentinos Jrs.: "Passou da hora de agir"

O gol do Argentinos Jrs. saiu logo aos dois minutos de jogo, com Gastón Verón. O Timão não teve poder de reação, e ainda ficou com um jogador a menos ao longo da segunda etapa, devido à expulsão de Raul Gustavo.

Com a derrota para o Argentinos, o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília).