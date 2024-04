Palmeiras x Athletico-PR: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro sub-20

Situação na tabela

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento no Brasileirão sub-20. O Verdão acumula vitórias sobre Ceará (3 a 2), Corinthians (2 a 0) e Flamengo (2 a 1). Com isso, os comandados por Lucas Andrade estão na liderança, com nove pontos somados.

Do outro lado, o Athletico-PR também ainda não perdeu. O Furacão soma dois empates contra São Paulo (2 a 2) e Santos (1 a 1) e outra vitória sobre o Internacional (4 a 1).

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Vitor Reis e Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Riquelme.



Técnico: Lucas Andrade