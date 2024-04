Palmeiras vence e segue 100% no Brasileirão sub-20; Santos e Corinthians são derrotados

O Santos, por sua vez, recebeu o Flamengo e foi derrotado por 3 a 1. Mateus Xavier marcou para o time da casa, enquanto Shola, Felipe Teresa e Victor Silva anotaram para a equipe rubro-negra.

Na próxima rodada, o Santos, que ocupa a quarta posição com sete pontos, enfrenta o Fluminense, também na Vila Belmiro, às 15h de terça-feira.

