Palmeiras terá Rony titular contra o Independiente del Valle pela Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças. O zagueiro Murilo vai para o banco, enquanto Luan e Gustavo Gómez estarão na zaga, com Marcos Rocha completando o trio. No ataque, Rony será titular no lugar de Flaco López.

O Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Rony.