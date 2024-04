Manchester Utd x Sheffield Utd: Confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Premier League

O Manchester United recebe o lanterna Sheffield United nesta quarta-feira em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils buscam manter a boa sequência após a clssificação para a final da Copa da Inglaterra no último domingo (21). O duelo acontecerá no Old Trafford, em Manchester, às 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão pela TV fechada no canal ESPN e pela plataforma de streaming Star+.