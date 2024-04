Internacional encerra preparação para compromisso no Equador pela Sul-Americana

Pela manhã desta quarta-feira, o elenco do Internacional encerrou a preparação para o confronto contra o Delfín, do Equador. A partida da fase de grupos da Sul-Americana está marcada para esta quinta-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Jocay, em Manta.

O técnico Eduardo Coudet comandou um treino fechado para a imprensa, ajustando os últimos detalhes do time para a partida no Equador. O Internacional terá alguns desfalques importantes, como os meias Alan Patrick e Aranguiz e os atacantes Enner Valencia e Lucas Alario.

A delegação colorada viajará para o Equador no início desta tarde. Será uma logística complicada, já que são praticamente 10 horas de voo, chegando à noite, com um fuso horário de duas horas a menos em Manta.