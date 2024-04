Guardiola confirma ausência de Haaland contra o Brighton pelo Campeonato Inglês

"Não, não estou preocupado. Não é um grande problema, mas ele não está disponível para esse jogo". disse.

PEP ? (On injury update) Erling [Haaland] is not ready for tomorrow. The other two [Phil Foden and John Stones] are ready. pic.twitter.com/AMkFJ8wg2G

Guardiola também falou sobre o confronto contra o Brighton e sua admiração pelo treinador da equipe, Roberto De Zerbi.

"A admiração cresce toda temporada. Eles tiveram muitos problemas, venderam muitos jogadores importantes, como Colwill, Mac Allister e Caicedo, tiveram muitas lesões e disputaram três competições. Mas a maneira deles jogarem sempre está lá. O que ele fez, está fazendo um incrível trabalho no Brighton", contou.