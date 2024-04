Fluminense encerra preparação para encarar o Cerro Porteño pela Libertadores

O Fluminense encerrou nesta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A bola rola no estádio General Pablo Rojas a partir das 19h (de Brasília) desta quinta-feira.

O técnico Fernando Diniz realizou os últimos ajustes para o jogo. O Fluminense precisa da vitória para se manter na liderança do Grupo G. O Tricolor Carioca possui quatro pontos conquistados - um a mais que o Cerro Porteño, terceiro colocado.

Diniz conta com os retornos de Renato Augusto e Calegari. O meia se recuperou de uma lesão na panturrilha, enquanto o lateral volta após quase oito meses sem atuar devido à contusão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.