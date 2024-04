Flamengo realiza treino específico com jogadores que não viajaram à Bolívia

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo realizou, no CT Ninho do Urubu, um treinamento específico com os atletas que viajaram à Bolívia, onde a equipe enfrenta o Bolívar, pela Copa Libertadores.

Assim, participaram da atividade o volante Allan, que, segundo nota oficial do clube, "apresentou traços falcêmicos, que podem prejudicar a alta performance em altitude", o zagueiro Léo Pereira, que está com quadro viral, além de Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro. Estes últimos não foram relacionados ao duelo na Bolívia por opção da comissão técnica, "sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance."