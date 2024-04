Ex-técnico do Milan critica Rafael Leão: 'Não tem tanta determinação'

Fabio Capello, técnico histórico do Milan, se pronunciou diante da falta de títulos do clube — o último foi o Campeonato Italiano de 2022 — e criticou alguns dos jogadores pela fase e o atual desempenho da equipe.

"Se eles são os pilares do futuro do Milan, é difícil pensar na forma como vão construir esse futuro. A direção deve perceber, primeiro, se esses jogadores estão comprometidos com o clube ou se querem sair. Depois, precisam de contratar um zagueiro, um meio-campista e um atacante.", disse Fabio.

Treinador dos Rossoneri entre 1991 e 1996, com quatro Campeonatos Italianos, três Copas da Itália e três finais consecutivas da Liga dos Campeões da UEFA, ele falou sobre Rafael Leão, comparando-o a Bellingham, destaque do Real Madrid na temporada e dando a entender que falta comprometimento para o atacante português.