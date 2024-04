Ex-Corinthians, Tévez sente dores no peito e é internado em hospital na Argentina

Carlos Tevez quedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes. https://t.co/Xf3tVa6wXH

? C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Este não é o primeiro susto que o treinador sofreu nos últimos tempos. Em outubro de 2023, ele sentiu uma tontura quando estava em casa, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça na pia. Como resultado, Tévez teve uma concussão e precisou ser encaminhado para um hospital.

O profissional assumiu o comando técnico do Independiente em agosto de 2023 e foi peça fundamental para livrar a equipe do rebaixamento. Na atual edição da Copa da Liga Argentina, o time ficou na sexta colocação do Grupo A, com 23 pontos conquistados, e não avançou às quartas de final.

Aos 40 anos, o argentino trabalhou em apenas dois clubes como treinador, o próprio Independiente e o Rosario Central. Quando atuava como jogador, ele passou por Corinthians, Boca Juniors, Manchester United, Manchester City, Juventus, entre outros.