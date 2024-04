Ex-Corinthians, Tévez recebe alta de hospital após sentir dores no peito

Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta.

Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui

? C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Diante deste cenário, Tevéz, que já está em casa, deve voltar a treinar o Independiente nessa quinta-feira. Esse não foi o primeiro susto recente do argentino.

Em outubro de 2023, ele sentiu uma tontura quando estava em casa, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça na pia. Como consequência, o ex-atacante teve uma concussão e precisou ser encaminhado para o hospital.

No Independiente desde agosto de 2023, Tévez ajudou a livrar o time do rebaixamento. Na atual edição da Copa da Liga Argentina, o clube foi eliminado após ficar na sexta colocação do Grupo A, com 23 pontos.