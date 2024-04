Estudiantes inicia investigação para identificar torcedores que cometeram racismo contra o Grêmio

A Conmebol disse que tomará medidas mais duras nos casos de racismo em suas competições. No ano passado, após torcedores do Boca Juniors fazerem gestos de macaco para torcedores do Palmeiras, em La Bombonera, o clube argentino recebeu uma série de penalidades.

Ainda no comunicado divulgado pelo Estudiantes, foi escrito que o clube apoia a campanha da Conmebol "Basta de Racismo!".

"Apoiamos a campanha da Conmebol "Basta de Racismo!" e estamos empenhados em rejeitar qualquer ato de racismo como o que ocorreu ontem à noite. Continuaremos com nosso trabalho permanente de conscientização de nossos associados e apoiadores, e também de sanção a quem se desviar do caminho de respeito e bom comportamento que nos identifica", escreveram.

Em campo, o Grêmio teve um jogador expulso na metade do segundo tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Mesmo assim, os gaúchos conseguiram um gol e venceram o Estudiantes pelo placar de 1 a 0.

Mesmo com o triunfo, o Grêmio é o lanterna do Grupo C, com três pontos, apenas um atrás do líder Huachipato.