Escalação do São Paulo: Zubeldía encerra preparação para enfrentar o Barcelona-EQU

A escalação do São Paulo é um tanto quanto misteriosa para o duelo desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta, no estádio George Capwell, casa do Emelec, o técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação do Tricolor para o confronto e não deu qualquer tipo de pista sobre a equipe que entrará em campo no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O treino desta quarta-feira foi o primeiro de Zubeldía com todos os jogadores relacionados. Na segunda-feira, ele trabalhou com parte do elenco, já que os jogadores que atuaram na vitória sobre o Atlético-GO fizeram trabalho regenerativo. Na terça-feira, o argentino ficou de fora das atividades para resolver sua documentação.

As atividades começaram ainda no hotel, onde a comissão técnica passou um vídeo aos jogadores. Em seguida, a delegação partiu para o estádio George Capwell. Inicialmente houve um aquecimento e um trabalho tático, que contou com os últimos ajustes feitos por Zubeldía. Após isso, foram realizados exercícios de finalização e aperfeiçoamento de bola parada.