Enzo Monteiro joga pelo sub-20 do Santos e abre espaço para retorno de Morelos contra o Avaí

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o colombiano vem treinando normalmente com os companheiros no CT Rei Pelé, mas teria que melhorar seu rendimento para voltar a receber oportunidades. E isso pode acontecer logo nesta sexta-feira.

Isso porque, sem Enzo Monteiro, Carille tem apenas um centroavante de ofício à disposição: Julio Furch. O camisa 9, inclusive, deve ser titular da equipe em Santa Catarina. Já Willian Bigode segue em transição física após sofrer lesão e fica fora da partida.

Portanto, a tendência é que Morelos retorne ao time e fique pelo menos no banco de reservas no jogo diante do Avaí. As informações foram divulgadas pelo ge e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

O Santos visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B, nesta sexta-feira. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Ressacada.