Em jogo eletrizante, São Paulo é derrotado pelo Goiás e segue sem vencer no Brasileiro sub-20

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro sub-20 após quatro rodadas. Nesta quarta-feira, o Tricolor visitou o Goiás no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, e acabou saindo de campo com a derrota por 4 a 3 em um jogo eletrizante.

Com o resultado, o São Paulo figura na vice-lanterna da competição, com apenas um ponto, à frente apenas do Internacional, que ainda não pontuou e nesta quarta-feira foi derrotado pelo Bahia, por 3 a 1.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Ceará, na Cidade Vozão. Já o Goiás enfrenta o Internacional, no mesmo dia e horário, em Alvorada, no Rio Grande do Sul.