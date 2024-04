David Luiz projeta partida do Flamengo contra o Bolívar: "Muito difícil"

O Flamengo entra em campo pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em confronto contra o Bolívar, em La Paz. O zagueiro David Luiz falou sobre o desempenho recente da equipe e projetou a partida diante dos bolivianos.

"Não podemos nos contentar só com aquilo que a gente vem fazendo. Temos que melhorar, crescer. Sabemos que será um jogo muito difícil, com altitude e todas adversidades. Mas vamos em busca da vitória, com nosso plano de jogo e nossa estratégia bem plantada, da melhor maneira possível, que esse é nosso objetivo", disse à FlaTV.