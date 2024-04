CPI da Manipulação de Apostas Esportivas convida Raphael Claus para depoimento

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou, em reunião na tarde desta quarta-feira, convites ao árbitro Raphael Claus e aos presidentes do Tombense, Lane Gaviolle, e do Londrina, Getúlio Marques Castilho. Eles foram convidados para prestarem esclarecimentos aos senadores, entre eles Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da comissão parlamentar do inquérito e autor dos dois requerimentos.

Vários árbitros foram convidados e serão ouvidos pela CPI, sendo um deles Raphael Claus, um dos principais juízes do futebol brasileiro. Kajuru deseja que Claus fale à CPI em reunião secreta, mesmo caso do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, também convidado.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), responsável pela convocação de Glauber, o convidou para explicar um suposto áudio em que o ex-árbitro cobra recebimento de propina por uma partida manipulada.