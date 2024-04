Cerro Porteño x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Libertadores

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O time visita o Cerro Porteño a partir das 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pela terceira rodada do Grupo A. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Com quatro pontos , o Fluminense divide a liderança com o Colo-Colo, que, na terça-feira, empatou sem gols com os peruanos do Alianza. Ganhando, o Tricolor abre quatro pontos de vantagem para o Cerro Porteño, que soma três. O Alianza segura a lanterna, com dois. Se conseguir triunfar em casa, o time paraguaio é quem termina com a ponta da tabela de classificação.

"Temos um jogo complicado pela frente. Estamos vindo de um jogo na Bahia com forte chuva e de um clássico. Mas estamos cientes do que podemos fazer e vamos trabalhar por uma vitória fora de casa", disse o técnico Fernando Diniz.