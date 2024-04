Cavani desfalcará o Boca Juniors contra o Fortaleza pela Sul-Americana

O Boca Juniors terá um desfalque importante para o confronto contra Fortaleza, marcado para esta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. A grande ausência na lista de relacionados dos argentinos para a partida foi o uruguaio Edinson Cavani.

No último jogo do Boca Juniors, um clássico contra o River Plate, Cavani deixou o campo com cerca de 25 minutos do segundo tempo alegando questões físicos. Inclusive, ele marcou um dos gols da vitória de sua equipe por 3 a 2.

Segundo o jornal argentino Olé, Cavani está com uma sobrecarga física. No treino do Boca Juniors da última terça-feira, o uruguaio ainda teria feito um trabalho na academia e depois uma atividade de cinesiologia.