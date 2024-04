Carille comanda penúltimo treino do Santos para jogo contra o Avaí; Patrick será desfalque

O elenco do Santos treinou nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, sob comando de Fábio Carille, e seguiu sua preparação para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí. O técnico terá um novo desfalque para a partida.

O meio-campista Patrick não viaja com o time para Florianópolis e terá a estreia adiada. Embora tenha dito que está à disposição de Carille, o jogador vem de um problema muscular no Atlético-MG e não entra em campo desde março. Ele disputou apenas três compromissos pelo Galo na atual temporada, e a comissão técnica decidiu preservá-lo.

Em contrapartida, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que foi apresentado nesta quarta, na Vila Belmiro, deve viajar com a delegação e ser relacionado para o jogo. Em sua primeira entrevista coletiva, ele afirmou que está "pronto para jogar".