Barcelona-EQU x São Paulo: saiba tudo sobre o duelo pela Libertadores

Os desfalques do São Paulo para o duelo com o Barcelona-EQU são: Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita), além de Luiz Gustavo e Moreira, que aprimoram a forma física.

O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B da Libertadores, com três pontos, atrás apenas do Talleres, da Argentina, com quatro tentos. Caso vença o Barcelona-EQU nesta quinta-feira, Calleri e companhia se distanciarão dos rivais equatorianos na tabela, ficando mais próximos da vaga para as oitavas de final do torneio.

O Barcelona-EQU, por sua vez, também trocou de treinador recentemente. Diego López foi demitido na última sexta-feira e, enquanto seu substituo Ariel Holan, não é regularizado, o interino Germán Corengia será o encarregado de comandar a equipe contra o São Paulo.

Se a sequência do Tricolor é pesada, com duelo na Libertadores, fora de casa, e clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, no Morumbis, pelo lado do Barcelona-EQU não é diferente. O time também enfrentará seu rival, o Emelec, pelo Campeonato Equatoriano, após o compromisso no torneio continental, mas está focado em vencer as duas partidas para começar o trabalho com o técnico Ariel Holan embalado.