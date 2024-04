Barcelona-EQU x São Paulo: confira onde assistir ao jogo pela terceira rodada da Libertadores

Pela terceira rodada da Libertadores, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Barcelona-EQU. A bola vai rolar às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O confronto será transmitido pela ESPN e pela plataforma de streaming Star+. O torcedor pode acompanhar o lance a lance no site da Gazeta Esportiva.

Após a derrota na estreia (Talleres, 2 a 1), o São Paulo contou com o apoio do seu torcedor para se recuperar e vencer o Cobresal-CHI por 2 a 0, no Morumbis. Com três pontos, o Tricolor está na segunda colocação.