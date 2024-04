Após vitória na Libertadores, Luiz Henrique vibra com primeiro gol pelo Botafogo

Quem aí teve a mesma reação do professor com esse golaço? ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/CFmEXlGbMf

Luiz Henrique, que estava na fase de adaptação em sua volta ao futebol brasileiro, vibrou por ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. "Ainda bem que saiu meu primeiro gol, na Libertadores. Estava trabalhando muito para isso. Foi um gol lindo".

O Botafogo chegou a três pontos no Grupo D da Libertadores, mas ainda ocupa a última posição. Os alvinegros voltam a campo pela competição no dia 8 de maio, contra a LDU, do Equador, no Nilton Santos.