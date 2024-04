Após tropeços em casa, Palmeiras busca retomar bom momento em confronto fora de casa pela Libertadores

O Palmeiras busca retomar o bom momento na temporada após ter dois tropeços no Brasileirão, ambos como mandante. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrenta o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Esse será o segundo confronto do time comandado por Abel Ferreira como visitante nesta edição do torneio continental. No primeiro, o Verdão empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro. Com isso, a equipe ampliou sua invencibilidade de seis jogos fora de casa na Libertadores.

O Palmeiras não vence há dois jogos. Primeiro, perdeu do Internacional, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, e depois empatou sem gols com o Flamengo, na rodada seguinte, no Allianz Parque. A última vitória foi na estreia do Brasileirão, diante do Vitória, fora de casa.