Trio de ataque briga por artilharia e marca mais da metade dos gols do São Paulo na temporada

Três atacantes do São Paulo estão travando briga acirrada pela artilharia da equipe em 2024. Luciano, Ferreirinha e Calleri lideram o ranking e estão empatados com cinco gols marcados nesta temporada.

Luciano e Calleri já disputaram a artilharia do Tricolor no ano passado. Com a ausência do argentino na reta final da temporada, em virtude de uma cirurgia no tornozelo, o camisa 10 levou a melhor e ficou em primeiro na lista, com 15 bolas na rede, contra 14 do centroavante.

Já Ferreirinha chegou neste ainda para acirrar ainda mais essa disputa. Mesmo sendo reserva, o jogador balançou as redes cinco vezes em 17 partidas nesta temporada.