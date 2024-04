Time Brasil conquista medalhas em cinco modalidades diferentes e garante vagas para Olimpíadas de 2024

O Time Brasil se prepara para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. De olho nisso, os atletas tem participado de torneios preparatórios. Neste final de semana, o Brasil faturou medalhas internacionais em cinco modalidades diferentes: Boxe, Ginástica Artística, Marcha Atlética, Skate e Vôlei de Praia.

No Torneio de Jesolo, na Itália, primeiro grande evento de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, as ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Júlia Soares brilharam. Rebeca Andrade foi ouro nas barras assimétricas (nota de 14.700) e prata na trave (13.900), enquanto Flavia Saraiva foi ouro na trave (14.500) e no solo (13.600), empatada com Julia Soares, também ouro no solo (13.600). Já Arthur Nory (14.533) e Caio Souza (14.566) foram bronze na barra fixa e nas barras paralelas, respectivamente, na etapa da Copa do Mundo de Doha, no Catar.

Também teve medalha para o Brasil na etapa de San Diego (EUA) do Stret League Skateboarding (SLS), a principal liga mundial de Skate Street. No feminino, Rayssa Leal não deu chance às concorrentes e venceu a etapa com o somatório de 33.9, obtendo uma nota 9 em uma das manobras. Enquanto no masculino, Já Giovanni Vianna ficou com a prata (33.4), sendo superado pelo americano Braden Hoban, que obteve 35.5.