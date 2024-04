Santos teve queda de R$ 4,5 milhões na folha salarial do futebol masculino em 2024

Responsável por gerir a reconstrução do Santos após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira vem fazendo diversas mudanças no clube. Visando diminuir os custos, o presidente fez uma limpa no elenco.

Com isso, a folha salarial do Peixe caiu bastante nos últimos meses. Em 100 dias de gestão, Marcelo Teixeira conseguiu reduzir a folha salarial do elenco do futebol masculino em R$ 4.547.139,21.