Paris Saint-Germain quer joia do Barcelona Lamine Yamal para substituir Mbappé

Além de ter um grande poder financeiro, os franceses pretendem contar com outro trunfo para a transferência: Jorge Mendes, agente de carreira de Yamal. A relação dele com Luís Campos, diretor esportivo do PSG, pode potencializar possíveis negociações. Atualmente em seu elenco, a equipe de Paris tem vários jogadores agenciados pelo empresário, como Zaire-Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Manuel Ugarte e Gonçalo Ramos.

Com a camisa do Barcelona, Lamine Yamal, de 16 anos, disputou 45 partidas, balançando as redes em seis oportunidades e distribuindo oito assistências.