Palmeiras passa dois jogos seguidos sem balançar as redes pela primeira vez na temporada

No início do ano, o Palmeiras contou com grande fase do atacante Flaco López, que foi o artilheiro do Paulistão, com dez gols marcados. Além dele, Raphael Veiga também brigou a artilharia, tendo anotado sete gols. Ambos, porém, caíram de rendimento e têm ficados mais escondidos nos últimos jogos.

O atacante Endrick, que vem formando a dupla de ataque com o argentino, também não vive seu momento mais artilheiro pelo clube. Neste ano, o camisa 9 tem apenas dois gols e uma assistência em 13 jogos disputados.

Buscando melhorar sua produção ofensiva, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Com quatro pontos, o Verdão é o líder do Grupo F.