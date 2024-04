Palmeiras identifica torcedor responsável por cusparada em Tite no Allianz e abrirá boletim de ocorrência

O Palmeiras identificou o torcedor que cuspiu no técnico Tite, do Flamengo, no último domingo, quando as equipes se enfrentaram no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A identificação do responsável pelo ato foi feito através das câmeras de segurança do estádio e do sistema de biometria facial.

O clube fará boletim de ocorrência e entregará as imagens à polícia. O torcedor em questão é cliente do programa Passaporte, gerido pela Real Arenas. O Palmeiras pedirá à empresa que sejam tomadas providências exemplares contra o suspeito.

Ciente do ocorrido, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, tratou de ligar para o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, para se desculpar pelo ocorrido.