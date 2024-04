Matías Rojas, ex-Corinthians, é anunciado como reforço do Inter Miami

O meio-campista Matías Rojas, ex-Corinthians, foi anunciado como novo reforço do Inter de Miami, da Major League Soccer (MLS), na tarde desta terça-feira. O contrato é válido até o fim de 2024, com opção de extensão para 2025 e 2026.

Para ser anunciado pelo clube de Miami, Rojas conseguiu uma liminar na Fifa. No anúncio, o Inter Miami coloca o jogador como "agente livre". A janela de transferências da MLS tem fim nesta terça-feira.

Mesmo sob contrato com o Corinthians, Rojas foi flagrado com o uniforme do Inter Miami, no último sábado, no estádio Lockhart Stadium enquanto acompanhava a vitória da equipe de Messi contra o Nashville, pela 10ª rodada da MLS.