Lazio x Juventus: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa da Itália

A Lazio recebe a Juventus com esperanças de reverter o revés de 2 a 0 do jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. O jogo acontece, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. O vencedor no placar agregado enfrenta quem passar de Atalanta e Fiorentina na final da competição.