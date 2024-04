Ex-São Paulo, André Jardine abre disputa por última vaga no Mundial de Clubes de 2025 pelo América-MEX

Atual campeão nacional com o América-MEX e líder da Liga MX faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, o técnico brasileiro André Jardin deseja aproveitar o grande momento vivido pelo clube para conquistar uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, disputado em 2025.

Para isso, nesta terça-feira, o América-MEX recebe o Pachuca, no Estádio Azteca, às 23h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Concachampions, competição interclubes mais importante da América do Norte e Central. Maior vencedor do torneio, com sete troféus, o América-MEX não conquista a competição desde a edição de 2016.