Em 17 dias, Cuiabá percorre o equivalente a três viagens de Norte a Sul do Brasil

"Todos os fatores dessa rotina, horários de voos, muitas vezes nas madrugadas, com saídas sem descanso de sono devido, impactam nas questões hormonais (períodos sono-vigília), alimentação, hidratação e descanso. Consequentemente, geram impactos na performance, com fadiga precoce, maior necessidade de ajustes ao relógio biológico individual, alterações no processo recuperativo, que é tão fundamental nos esportes de alto rendimento, e, consequentemente, leva a um maior risco de lesões", explica.

Ainda de acordo com a especialista, o próprio resultado e a importância do jogo podem interferir. "São fatores estressores que irão comprometer o descanso. A adrenalina irá manter o indivíduo em alerta, além das alterações do próprio cortisol nas fases da recuperação física", completou.

Rodrigo Oliveira, professor da Universidade Federal do Ceará e especialista em fisioterapia esportiva e atividade física pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE), corrobora o pensamento: "Quando você tem uma sequência de jogos, independente do mando de campo, isso impõe uma dificuldade de recuperar plenamente os atletas. Uma rotina de duelos fora dos seus domínios, muitas vezes, impacta em processos como a qualidade do sono, alimentação, entre outros fatores, o que desgasta os jogadores e aumenta o risco de lesão muscular e queda da performance. Por isso, a fisioterapia esportiva, com todos os recursos que dispõe, acaba sendo fundamental para acelerar esse processo de reabilitação e evitar perdas nas equipes."