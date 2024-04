E a base? Veja quais são os planos de Zubeldía para os jovens de Cotia no São Paulo

"Estou observando os detalhes do plantel que a diretoria me passou. Está bem equilibrado. É um time bem jovem. Antes do jogo com o Barcelona-EQU, tenho três treinos. Dois aqui e um lá, em Guayaquil. Cada sessão de treino te dá informações. Para vocês, podem parecer treinos não muito importantes, mas cada um deles vai me trazer informações. Vai me mostrar mais sobre os jovens, sei que aí há jovens muito bons. Trabalhei com muitos na minha carreira. Dependendo de como eu os veja e do que necessite a minha ideia, tomaremos decisões. Creio que a equipe está fazendo coisas boas. Há outras coisas que, evidentemente, podemos melhorar. Assim vamos tentar fazer", disse o novo comandante.

?? El primer día.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/b2ABD3GOip ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2024 A falta de oportunidades a jogadores da base foi uma das críticas da torcida do São Paulo a Thiago Carpini, demitido na semana passada. Garotos como William Gomes, Negrucci, Iba Ly e Igor Felisberto mal entraram em campo neste ano. Já Moreira e Patryck sofreram com lesões e perderam espaço com o antigo treinador.