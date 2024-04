Com Wallace e Mauricio Borges, CBV divulga lista de inscritos na Liga das Nações; veja a relação

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações. Bernardinho, técnico do Brasil, inscreveu 30 atletas, mas nem todos estão garantidos na competição. Os convocados devem estar entre os nomes inscritos.

Wallace, do Cruzeiro, e Mauricio Borges, do Campinas, foram inscritos por Bernardinho. Ambos os atletas estiveram presentes na conquista do ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro.