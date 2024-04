Autor de dois gols, Scarpa comemora boa fase após ano ruim: "Resiliência e cabeça no lugar"

O Atlético-MG venceu o Peñarol nesta terça-feira, por 3 a 2, e conquistou mais uma vitória pela Copa Libertadores. Autor de dois dos três gols, o meia Gustavo Scarpa comemorou a boa fase que vive no Galo, após ano ruim no futebol europeu.

"Sem dúvida. É meio tenso falar disso. Um ano e meio atrás saí do Brasil como campeão brasileiro, reconhecido como destaque do campeonato. E em um ano acabei perdendo toda a confiança que tinha conquistado. Mas eu acho que o mais importante é ter resiliência e cabeça no lugar. Continuar trabalhando, querendo ou não as coisas voltariam a acontecer de forma positiva. Agora que elas voltaram a acontecer, os gols voltaram a sair. Sempre comemorar no dia do jogo, amanhã já pensando no próximo jogo, não acomodar, porque o ano é muito longo, e não importa como começa e sim como termina. A gente vai fazer de tudo para conquistar títulos", disse Scarpa, em entrevista após o jogo à Paramount+.

Scarpa foi responsável pelo primeiro e pelo terceiro gol do Atlético-MG na partida. O meia comentou sobre os tentos que deram a vitória ao Galo.