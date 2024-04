Athletico-PR encerra preparação para compromisso no Uruguai pela Sul-Americana

Pela manhã desta terça-feira, o Athletico-PR encerrou a preparação para enfrentar o Danubio, do Uruguai. Esta foi a segunda e última sessão de treinos dedicada ao jogo da Sul-Americana.

Os exercícios foram dedicados para a estratégia que será utilizada no confronto no Uruguai. Foi trabalhado aspectos técnicos e táticos com base naquilo que o Furacão poderá encontrar contra seu adversário.

Após o treino ser finalizado, os atletas relacionados para viajar a Montevidéu, local em que o time ficará concentrado para o confronto, foram definidos. Para quem não viajou, a programação de treinos segue na manhã desta quarta e quinta-feira. A reapresentação geral do elenco será na sexta.