Arsenal x Chelsea: veja informações e onde assistir ao confronto pelo Campeonato Inglês

Nesta terça-feira, o Arsenal enfrentará o Chelsea no Emirates Stadium. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês e está marcado para começar às 16h (de Brasília). O Arsenal busca a vitória para permanecer na liderança do campeonato. A equipe também torce para um tropeço do Manchester City, que pode ultrapassar os Gunners ao fim da rodada.

