Adaptável ao elenco e disciplinado: conheça o estilo de Zubeldía, novo técnico do São Paulo

Ele costuma moldar suas equipes para atacar de forma mais vertical, mas ressaltou que está trabalhando para ajudar seus times a construírem de maneira mais pausada, rodando a bola com paciência em determinados momentos. Sem a bola, ele gosta que os jogadores saibam exatamente os espaços que precisam ser ocupados dentro de campo.

"Há certos princípios de jogo, com e sem bola, que vamos respeitar desde o primeiro jogo. São princípios que eu considero importantíssimos para termos uma equipe bem configurada. Há uma adaptação da minha parte, dia após dia, jogo após jogo. Tenho que ter mais de um modelo de jogo. Teremos Brasileirão, Copa Libertadores, depois vem a Copa do Brasil. Há lesões, jovens que estão no plantel. E, como disse antes, distintas características de jogadores que me permitem utilizá-los em diferentes situações, dependendo do contexto. Considero que nosso corpo técnico é pratico, não tenho dúvidas que vamos nos adaptar rapidamente à essas situações", afirmou Zubeldía.

"Sem bola, é importante ter claro os movimentos para que a equipe trabalhe de maneira mais organizada, de maneira inteligente, e aplicar energia no momento certo, no setor em que é preciso aplicá-la. Com bola, com o tempo fui aprendendo a fazer ataques não tão verticais, tratar de dar um pouco de pausa, para que a equipe trabalhe um pouco mais compacta, dê uma sequência de passes. Tenho aprendido isso nas diferentes ligas que trabalhei. Uma coisa é na Argentina, outra na Colômbia, México ou Equador. O melhor é saber explorar quando há o espaço. Se há o espaço agora, é hora de atacá-lo. Se não há espaço, pausamos e construímos o ataque com paciência", acrescentou.

Um dos pilares dos trabalhos do treinador argentino é a disciplina. Ele deixou claro a afeição por um time que pense no coletivo antes do individual e carrega este conceito ao longo de sua carreira.

"Creio que alguns princípios táticos, com e sem bola, são adaptáveis a qualquer contexto. Um dos pilares é a disciplina, a comunicação, para podermos atingir o patamar que queremos. Não é tão complexo, são conceitos de jogo que podem ser adquiridos rapidamente. Quanto mais rápido, melhor, claro", disse o comandante.

Zubeldía acredita que todos os atletas de um plantel precisam estar em sintonia com o modelo de jogo proposto, pois cada um receberá sua oportunidade em algum momento. Ele evita comparações com outros técnicos do futebol mundial e busca por em prática o método de trabalho dele próprio.